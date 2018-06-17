هيئة الترفيه.. 400 فعالية بـ 23 مدينة سعودية

قدمت الهيئة العامة للترفيه السعودية عدة فعاليات خلال عيد الفطر المبارك لآلاف الأطفال والكبار في أكثر من 20 مصلى للعيد في مختلف أنحاء المملكة، حيث أحيت عروضاً شعبية مميزة وزعت من خلالها هدايا العيد على الحضور، في أجواء من الفرح والسرور والبهجة.

وبحسب صحيفة الرياض تأتي هذه الفعاليات ضمن روزنامة فعاليات عيد الفطر المبارك التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه والمتضمنه أكثر من 400 فعالية في 23 مدينة حول المملكة.

وفي الأماكن التي خصصت لإقامة الفعاليات التي تسترجع التراث وفرحة العيد، بدا المشهد مليئا بالفرح والسعادة، كما شارك الحضور العارضين في الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. وحرصوا على توثيق تلك اللحظات بهواتفهم المحمولة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم الهيئة العامة للترفيه في هذا العيد، فعاليات السيرك والمهرجانات والحفلات الفنية إضافة إلى فعاليات الكرنفالات وأخرى خصصت للأطفال في مختلف المناطق؛ كجزء من دورها الذي تقوم به لإدخال الفرح والسرور على الجميع إلى جانب دورها المهم في بناء قطاع الترفيه في المملكة وتطويره.

هذا ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي.