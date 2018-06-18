الخطوط السعودية تدشن 4 رحلات أسبوعية إلى فيينا

دشنت الخطوط الجوية العربية السعودية رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى عاصمة النمسا فيينا.

وغادرت الرحلة رقم (SV151) عند الساعة (7:40) أمس من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى وجهتها الجديدة مروراً بمطار الملك خالد بالرياض.

واحتفت "السعودية" بضيوف أولى الرحلات إلى فيينا في صالة المغادرة بمطار الملك خالد بالرياض بحضور سفير النمسا جريجور ويلفريد كويسلر، ومدير محطة الرياض خالد بن جويعد.

واستقبلت الطائرة - من طراز (A320) تبلغ سعتها 116 مقعداً بمطار فيينا عند الساعة (14:40) بالتوقيت المحلي لجمهورية النمسا أمس برش المياه على الطائرة ترحيباً بأول رحلات "السعودية" إلى فيينا.

ويأتي تشغيل "السعودية" للرحلات المنتظمة إلى "فيينا" ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، وتحقيقاً لأهم أهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة (SV2020) المتمثلة في توسيع شبكة الرحلات الدولية وتعزيز الموقع التنافسي لـ "السعودية" على القطاع الدولي من خلال التشغيل إلى وجهات جديدة.

يذكر أن رحلات "السعودية" المباشرة والمنتظمة إلى "فيينا" تأتي في أيام متفرقة بواقع 4 رحلات أسبوعيا (الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد) لتوفير خيارات متعددة للضيوف لاختيار الوقت الأنسب لرحلاتهم.