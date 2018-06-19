الأردن.. دخل السياحة 1.4 مليار دولار بـ 5 أشهر

أظهرت أرقام نشرت اليوم ارتفاع الدخل السياحي للأردن بنسبة 9.9% خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى مبلغ 1.4 مليار دولار. وتأتي نسبة الزيادة بالمقارنة مع نفس الفترة من الشهر الماضي.

ووصل عدد سياح المجموعات السياحية الداخلة إلى الأردن بأول 5 أشهر من 2018 نحو 256.6 ألف سائح بزيادة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب بتغريدات على حسابها في "تويتر" إن أعداد زوار المواقع السياحية ارتفعت بنسب مختلفة سجلت أعلاها في جبل نيبو بنسبة 159.6% وتلتها الكرك بنسبة 105%.

وبلغت نسب الزيادة بأعداد السياح في المواقع الآثرية الأردنية:

ارتفاع زوار البترا 37.4%

ارتفاع زوار وادي رم 18.6%

ارتفاع زوارجرش 24.8%

ارتفاع زوار المغطس 46.9%

ارتفاع زوار مادبا 41.9%

ارتفاع زوار نيبو 159.6%

ارتفاع زوار عجلون 19.5%

ارتفاع زوار الكرك 105%.