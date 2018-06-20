14.4 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة لقطاع السياحة بمصر

تُقدر الاستثمارات المستهدفة لقطاع #السياحة في #مصر بنحو 14.4 مليار جنيه لعام 2018/2019، بنسبة 1.5% فقط من الاستثمارات الكلية للعام نفسه، وذلك وفقاً للبيانات الواردة بخطة التنمية المُستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022)، والتى اعتمدها مجلس النواب مؤخراً.

وأوضحت الخطة، أن هذه النسبة تُعد فى واقع الأمر بالغة التواضع، حيث إنها مقتصرة على نشاط المطاعم والفنادق فقط ولا تغطي كل مجالات النشاط السياحي، كما أنها تقتصر إلى حد كبير على السياحة الدولية دون تقدير حجم السياحة الداخلية والاستثمارات المُوجهة لإقامة وتطوير المنتجعات التي تستقبل الزوار المحليين المترددين على المقاصد السياحية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وتبلغ الاستثمارات العامة نحو 910 ملايين جنيه، تخص الهيئات الخدمية منها مُمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي 5 ملايين جنيه، والهيئات الاقتصادية مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية 41 مليون جنيه، والشركات العامة نحو 840 مليون جنيه، أما استثمارات القطاع الخاص، فتُشكل الشطر الأعظم، إذ تُقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، بنسبة تُناهز 94%.