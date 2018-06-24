غرفة السياحة في مصر: لا تغير في أسعار الحج السياحي

أكد مصدر بغرفة شركات السياحة في مصر أنه لا يوجد أي تعديل بأسعار برامج #الحج_السياحي بكافة المستويات المعلن عنها في ضوابط الموسم الجاري، مشيراً إلى أنه لا يمكن إجراء أي تعديل لضوابط الموسم دون الرجوع لوزارة #السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لها وموافقتها.

وأوضح المصدر أن هناك عقداً يتم إبرامه بين الشركة التي تنظم الرحلات، و"ضيوف الرحمن" يتضمن إثبات بيانات الرحلة من حيث السعر، والمستوى، ويحصل الحاج من الشركة على إيصال بقيمة المبلغ الواجب سداده، وفي حال المخالفة يتم الرجوع إلى الوزارة والغرفة، مؤكداً حرص الأخيرة على إنفاذ الضوابط، محذراً المواطنين من دفع أي زيادة، أو التعامل مع غير #شركات_السياحة في ذلك الصدد، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتتضمن الضوابط التي وضعتها الوزارة أن سعر برنامج الـ5 نجوم صف أول مباشر على الحرم، وحتى 250 متراً، يبلغ 120.750 جنيه، والصف الثاني ويبعد عن الحرم حتى 1250 متراً تبلغ تكلفته 106.375 جنيه، وتبلغ فرص هذا البرنامج، 7800 تأشيرة.

وحددت الضوابط سعر برنامج الـ4 نجوم صف أول، والذي يبعد عن الحرم حتى 750 متراً، 89 ألفا و700 جنيه، وسعر الصف الثاني الذي يبعد حتى 1250 مترا من الحرم، 86 ألفا و250 جنيها، ومتاح لذلك المستوى 3900 تأشيرة.

بالنسبة للمستوى الاقتصادي طيران، تبلغ تكلفة البرنامج حتى مسافة 1250 مترا من الحرم، 59 ألفا و225 جنيها، أما المستوى من 1250 مترا حتى 2500 متر من الحرم، فتبلغ تكلفته 56 ألفا و925 جنيها، بينما تبلغ قيمة البرنامج الاقتصادي "تحسين 5 نجوم"، 52 ألفا و900 جنيه، أما البرنامج الاقتصادي "تحسين 5 نجوم"، فتبلغ تكلفته 50 ألفا و600 جنيه، وتبلغ الفرص المتاحة أمام البرنامج الاقتصادي بمختلف مستوياته 12 ألف تأشيرة.

كما حددت الضوابط أسعار برنامج الحج البري كالتالي، على بعد 1250 مترا من الحرم 60 ألفا و375 جنيها، أما المستوى الثاني منه والذي يقع على مسافة تبدأ من 1250 حتى 2500 متر من الحرم، فتبلغ قيمته 58 ألفا و650 جنيها، أما مستوى الحج البري "تحسين 5 نجوم"، فيبلغ سعره 55 ألفا و200 جنيه.

وفي سياق متصل، قال هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إنه من المقرر أخذ البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحي أول يوليو المقبل، من خلال أقرب مركز تابع لشركة "تسهيل"، بالتعاون والتنسيق مع الشركات السياحية المنظمة للرحلات والبالغة 1902 شركة.

وأضاف أمين أنه يجري التنسيق مع الشركة لوضع جدول زمني بمواعيد أخذ البصمة، والمركز الذي سيتجه له الحاج.