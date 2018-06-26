توسعة مطار هيثرو تبصر "النور".. وتحديات تلوح بالأفق

طال انتظار مشروع توسيع #مطار_هيثرو_الدولي، وذلك بإضافة مدرج ثالث له، بتكلفة تقدر بـ16 مليار جنيه إسترليني.

ظل المشروع لسنوات طويلة يلقى معارضة كبيرة من شرائح واسعة من #المجتمع_اللندني، نظراً لتأثيراته البيئية، والإزعاج الذي سيخلفه لسكان المدينة المكتظة.

وكانت هناك مقترحات بديلة بتطوير مطار Gatwick ليكون مستقبلاً المطار الرئيسي للمدينة.

لكن المؤيدين لتوسعة هيثرو يعتقدون أن المشروع مهم لاقتصاد البلاد، خصوصا بعد خروجها من #الاتحاد_الأوروبي.

إذ إنها تزيد قدرته الاستيعابية بـ700 طائرة يوميا، ما سيرفع عدد المسافرين من 75 مليون إلى 135 مليون مسافر سنويا، كما أنه سيخلق عشرات آلاف الوظائف سنويا.

إلا أن المشروع تبقى أمامه عقبات تمويلية، إذ إن شركة British Airways المشغل الأكبر للرحلات في المطار، حذرت من أن ترتيبات التمويل المقترحة من قبل إدارة مطار هيثرو ستؤدي على الأرجح إلى رفع رسوم الاستخدام، ما يعني أن المسافرين الحاليين سيموّلون الرحلات المستقبلية.