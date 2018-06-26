هل تُغيّر التقنيات الحديثة مستقبل السياحة والسفر؟

مع بدء موسم الصيف وعطلة المدارس تتجه الأنظار إلى #رحلات_السفر والابتعاد عن الحياة الروتينية من أعمال وضغوط يومية.

وساهمت #التكنولوجيا بإحداث ثورة في قطاع السياحة وتحديدا منذ 10 أعوام مع بدء استخدام #تطبيقات_الهواتف_الذكية، فبدلا أن يعتمد حجزك على إرسال الفاكس إلى الفندق المراد زيارته، كل ما عليك فعله الآن هو إدخال المدينة واختيار الفندق مع تاريخ الزيارة وإتمام الزيارة في عملية لا تتجاوز الخمس دقائق.

وتحتل #تطبيقات_السفر على الهواتف الذكية المركز السابع كأكثر التطبيقات، فأكثر من 4.5% من تطبيقات الهواتف الذكية هي تطبيقات تتعلق بالسفر وحجوزات الرحلات.

ولعبت تطبيقات الهواتف الذكية دورا محوريا فيما يتعلق بالتخطيط للسفر، فمصادر المسافر بتخطيط إجازته كانت تعتمد على تجربة الأصدقاء والأقارب أما الآن فمصادر تخطيط رحلتك لا نهاية لها.

وتلعب آراء المسافرين أهمية كبيرة في #تسويق_العطلات وحجوزات الفنادق لما لها من تأثير على قرار المستهلك، وبدأت الشركات الكبيرة تولي اهتماما كبيرا لهذه الآراء بل بتوظيف خبراء للتعامل مع الشكاوى لحلها بأسرع وقت ممكن.

ومع استحداث #طرق_جديدة_للسفر_والرحلات كالمشاركة، بدأ المسافرون يبحثون عن أفضل الإجازات مع تخفيض في التكلفة فكانت لهم مواقع مشاركة المنازل مثل airbnb و homeaway بالإضافة إلى استخدام تطبيقات التنقل مثل "أوبر".

ومع وجود أكثر من 60 ألف تطبيق للسفر على كافة المنصات الإلكترونية، يتوقع محللون أن يتزايد أعداد المستخدمين لهذه التطبيقات في صناعة تدر تريليونات الدولارات سنويا.