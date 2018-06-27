إعمار للضيافة تعقد شراكة مع "كاليان" لدخول سوق أفريقيا

أعلنت "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة "إعمار العقارية"، عن توسعة نطاق أعمالها إلى أفريقيا جنوب الصحراء عبر شراكة مع مجموعة "كاليان" لتشغيل "العنوان فندق 2 فيفرير لومي توجو"، الفندق الراقي الواقع في قلب المدينة وأطول مباني توجو والذي يعد معلماً فريداً من نوعه على مستوى المنطقة.

ويمتاز "العنوان فندق 2 فيفرير لومي توجو" بموقعه الحيوي الذي يبعد 7 كيلومترات فقط عن مطار لومي-توكوين الدولي الذي يربط توجو بأهم المدن الأفريقية، إضافة إلى أوروبا والعالم. وستتولى "العنوان للفنادق والمنتجعات"، العلامة التجارية الفاخرة للفنادق والشقق الفندقية من "مجموعة إعمار للضيافة"، مسؤوليات إدارة الفندق قريباً.

ويقع "العنوان فندق 2 فيفرير لومي توجو" بالقرب من نصب الاستقلال، وسيبدأ الفندق الذي تأسس عام 1980 باستقبال زواره قريباً تحت مظلة علامته التجارية الجديدة، وبما ينسجم مع شعار "حيث تتألق الحياة" الذي تعتمده "العنوان للفنادق والمنتجعات في كافة وجهاتها. ويضم الفندق 256 غرفة وجناحاً إضافة إلى 64 شقة فندقية ومجموعة من المطاعم الراقية ومرافق الاجتماعات والخدمات وغيرها.

وسيجسد مشروع "مجموعة إعمار للضيافة" الفندقي الجديد قيم العلامة التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات" التي تركز على تقديم تجربة استثنائية تناسب احتياجات كل الضيوف في أجواء عصرية راقية مفعمة بالفخامة والأناقة والتميز. وتشغل العلامة التجارية حالياً ستة فنادق تحظى باهتمام وإقبال كبيرين من قبل الضيوف الأفارقة في دبي. وتعتبر توجو سادس الوجهات العالمية لـ "العنوان" التي تعمل حالياً على مشاريع فندقية في المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين وتركيا والمالديف، بالإضافة إلى خططها لافتتاح فنادق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تخطط "مجموعة إعمار للضيافة" إلى تشغيل فنادق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء التي تعتبر من الأسواق الواعدة التي تحفل بفرص نمو كبيرة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة"، وآشوك غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كاليان لمشاريع الضيافة توجو إس إيه يو" ومؤسس مجموعة "كاليان" التي تمتلك الفندق.

وتغطي أعمال مجموعة "كاليان" مجالات واسعة ومتنوعة تشمل السلع الأساسية وشحن السلع الجافة والضيافة والاستثمار والزراعة واسعة النطاق وغيرها، واكتسبت خبرات هامة في تجديد الأصول الوطنية التراثية والوجهات التاريخية. ونجحت المجموعة في إنشاء الفندق الجديد وفق أعلى المعايير العالمية خلال زمن قياسي بلغ 15 شهراً فقط، وساهمت مجموعة "كاليان" في تسهيل استضافة توجو للعديد من الفعاليات الدولية الكبرى ومنها المنتدى العالمي للضيافة الأفريقية في 2016. ولطالما حظيت أعمال مجموعة "كاليان" بتقدير وثناء خبراء الضيافة سواء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أو من الخارج، مشيدين باهتمامها بأدق التفاصيل وجودة البناء واستكمال العمليات الإنشائية بزمن قياسي.

وقال آشوك غوبتا: "يمثل (العنوان فندق 2 فيفرير لومي توجو) إضافة راقية إلى محفظة استثماراتنا العقارية والفندقية، لكوننا اؤتمنا من قبل جمهورية توجو على هذا المعلم التاريخي الذي يعتبر جوهر أفريقيا الغربية. وتم تصميم المشروع الجديد ليرسم ملامح جديدة لقطاع الضيافة من خلال اتفاقية الإدارة الموقعة مع (مجموعة إعمار للضيافة)، حيث أثبتت (العنوان للفنادق والمنتجعات) ريادتها في القطاع من خلال التزامها الراسخ بمنح العملاء تجربة ضيافة استثنائية بكل المقاييس. ونحن على ثقة بأن (العنوان فندق 2 فيفرير لومي توجو) سيصبح مدعاة فخر أهل توجو ومرجعاً لقطاع الضيافة على مستوى المنطقة".

ومن جانبه قال أوليفييه هارنيش: "تعتبر اتفاقية إدارة (العنوان فندق 2 فيفرير لومي توغو) نقلة نوعية في مسيرة توسعة نطاق عملياتنا في أفريقيا جنوب الصحراء. ونتوجه بالشكر الجزيل إلى آشوك غوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة (كاليان) وإلى حكومة توجو على دعمهم لنا ومنحنا فرصة تشغيل أول وجهاتنا الفندقية في توجو التي تتمتع اليوم بمقومات نمو كبيرة، تتجسد في خطط تعزيز نمو القطاع السياحي لرفع حصته من 2 إلى 7% بحلول عام 2020 بالتزامن مع الاستثمار في تحديث البنية التحتية وتعزيز القطاع الصناعي".

وأضاف هارنيش: "يتمتع (العنوان فندق 2 فيفرير لومي توجو) بكافة المقومات التي تجعل منه وجهة مثالية للضيوف من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، بفضل موقعه المركزي ومكانته الفريدة كأطول مبنى في توجو. ومن خلال اتفاقية الإدارة، سنقدم لضيوف الفندق تجربة الضيافة الراقية والمتكاملة التي أصبحت قرينة باسم العلامة التجارية (العنوان للفنادق والمنتجعات). وكلنا ثقة بأن المشروع الجديد سيمثل رافداً قوياً لقطاع السياحة والاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل وبرامج التدريب المتخصصة بخدمات الضيافة".

وكان الفندق يحمل سابقاً اسم "أوتيل 2 فيفرير"، وهو مؤلف من 30 طابقاً بارتفاع 102 متر، مقدماً إطلالات ساحرة على المدينة ومحيطها. ويمكن الوصول من الفندق سيراً على الأقدام إلى المكاتب الوزارية والسفارات ومقار الشركات، ويحتضن مرافق متنوعة تتضمن قاعات الاحتفالات وحوض السباحة في الهواء الطلق والردهة المحيطة به بالإضافة إلى مركز الأعمال العصري وغرف الاجتماعات وخدمات الكونسيرج والمتاجر ومنتجع السبا الصحي ومركز اللياقة البدنية وملاعب التنس وغيرها. كما تعتبر الأجنحة الرئاسية والشقق الفندقية في "العنوان فندق 2 فيفرير لومي توجو" مثالية للضيوف من كبار الشخصيات، فهي تضم غرفا معيشة واسعة ومنطقة طعام مجهزة لاستقبال 10 أشخاص والعديد من المرافق الأخرى. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الفندق مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي.

وتتضمن قائمة المشاريع المستقبلية من "العنوان للفنادق والمنتجعات" في الأسواق العالمية كلاً من: "العنوان مكة- جبل عمر" في المملكة العربية السعودية"، "العنوان مراسي منتجع الجولف والسبا" و"العنوان منتجع شاطئ مراسي" في مصر، "العنوان اسطنبول" و"العنوان رزيدنسز إعمار سكوير اسطنبول" في تركيا "العنوان مراسي البحرين" و"العنوان ماديفارو المالديف منتجع وسبا" في المالديف".