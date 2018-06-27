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ارتفاع الدخل السياحي للأردن 10% لـ2 مليار دولار

المصدر: عمان – رويترز
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قالت وزارة السياحة والآثار الأردنية اليوم الأربعاء إن الدخل السياحي للمملكة ارتفع 9.9% في أول 5 أشهر من العام الحالي إلى 1.437 مليار دينار (2.02 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن سبب الزيادة في الدخل السياحي يرجع إلى ارتفاع عدد السياح 6.1% في الأشهر الخمسة الأولى بالمقارنة مع ذات الفترة من 2017.

ووصل عدد سياح المجموعات السياحية الداخلة إلى الأردن بأول 5 أشهر من 2018 نحو 256.6 ألف سائح بزيادة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسب الزيادة بأعداد السياح في المواقع الآثرية الأردنية:

ارتفاع زوار البترا 37.4%
ارتفاع زوار وادي رم 18.6%
ارتفاع زوارجرش 24.8%
ارتفاع زوار المغطس 46.9%
ارتفاع زوار مادبا 41.9%
ارتفاع زوار نيبو 159.6%
ارتفاع زوار عجلون 19.5%
ارتفاع زوار الكرك 105%.

كلمات دالّة

#وزارة السياحة, #الإيرادات السياحية, #الأردن, #الاقتصاد الأردني, #السياح

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