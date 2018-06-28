دبي.. "مطار كوني" للسفر الفضائي الأول عالمياً

طورت #مؤسسة_دبي_لمشاريع_الطيران الهندسية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، مبادرتي "المطار الكوني" و"صمِّم تجربة سفرك" اللتين تسعى من خلالهما المؤسسة إلى المشاركة في تطوير مفهوم السفر وإكساب تجربة المسافرين أبعاداً غير مسبوقة على مستوى العالم.

ويتم ذلك دعماً لتوجهات #دولة_الإمارات في ريادة مختلف مجالات التطوير عالمياً، وتأكيداً لمضي إمارة دبي في استحداث وتطبيق المشاريع والمبادرات التي تركز على احتياجات المستقبل التي تسعى لتلبيتها اليوم.

وتأتي هاتان المبادرتان في إطار المشاريع التي اعتمدها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ضمن مبادرة دبي 10X، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات فبراير الماضي، وقد بلغ عدد تلك المشاريع 26 مشروعاً قدمتها 24 جهة حكومية في دبي، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتهدف المبادرة الأولى لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وعنوانها #المطار_الكوني إلى تطوير مخطط متكامل لمطار مُخصص للسفر الفضائي بما يدعم جهود وطموحات دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، في حين تهدف المبادرة الثانية "صمم تجربة سفرك" إلى تزويد الطائرات بمقصورات مخصصة لممارسة الأعمال وأخرى للترفيه سعياً لتوسيع دائرة الخيارات المتاحة للمسافرين خلال رحلاتهم.

تطوّر كبير

تمكن مبادرة "صمم تجربة سفرك" شركات الطيران من إعادة توزيع سعتها الداخلية حسب الطلب بما يتناسب مع كل رحلة وذلك خلال فترة زمنية قياسية أثناء وجود الطائرة على أرض المطار، ما من شأنه أن يقدم المزيد من الخيارات التي تلبي مختلف متطلبات المسافرين.

خطوات سريعة

وتعمل مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية حالياً على تطوير خطة العمل الخاصة بمبادرة "صمم تجربة سفرك" وفق الإطار الزمني المستهدف وصياغة أطر التعاون والشراكة مع مجموعة كبيرة من الأطراف تشمل مختلف تخصصات قطاع الطيران داخل الدولة.

بالإضافة إلى الشركات والمنظمات والوكالات الدولية، مثل منظمة الطيران المدني الدولي، بينما تقوم المؤسسة فيما يتعلق بمبادرة "المطار الكوني" بعقد شراكات مع جهات عدة في مقدمتها وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، واللجنة العليا للتشريعات، علاوة على المنظمات والوكالات والشركات الدولية المعنية بهذا القطاع.