فنادق دبي تجذب السياح بخفض الأسعار خلال الصيف

دشنت فنادق دبي سباق استقطاب السياح خلال فصل الصيف عبر طرح عروض متنوعة، تتضمن تخفيض أسعار الغرف بنسب تتراوح بين 30% إلى 50%، بحسب صحيفة البيان.

وقال مديرو فنادق في دبي إن الهامش بين أداء الفنادق في فصل الصيف وغيره من الفصول بات ضيقاً جداً بفعل نجاح الإمارة في استقطاب العديد من السياح خلال هذه الفترة، وتحديداً من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة خلال العطل الدراسية، إضافة إلى السياح من دول أوروبا الشرقية.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: إن دبي تعتبر وجهة سياحية نشطة في المنطقة بسبب المهرجانات والمعارض والمناسبات التي تقدمها على مدار العام.

وقال وليد العوا، مدير عام فندق تماني مارينا، إن دبي أصبحت واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم لما توفره من خدمات ومرافق سياحية راقية، هذا إضافة إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والمؤتمرات التي تستضيفها على مدار السنة. إضافة إلى الحملات الترويجية التي تقوم بها المجموعة على مستوى المنطقة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح الخليجيين والعرب.

وأضاف أن الفعاليات التي تنظمها دبي أسهمت في تعزيز مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تلاشى الاختلاف بين المواسم، وذلك بسبب رغبة الكثير في زيارة دبي، والتعرف إلى معالمها والاطلاع على مشاريعها العمرانية التي باتت صورة راسخة في أذهان الكثير من سكان دول العالم.