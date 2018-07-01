طائرة ثورية تنقلك من نيويورك إلى لندن في ساعتين

كشفت شركة #بوينغ لصناعة الطائرات، عن طائرة مستقبلية تبلغ سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت (هايبرسونيك)، تستطيع عبور المحيط الأطلسي من نيويورك إلى لندن في ساعتين فقط، بالمقارنة مع 7.5 ساعات حالياً، بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال كيفين بوكات كبير علماء هذه التقنية في "بوينغ"، أمام مؤتمر المعهد الأميركي لعلوم الطيران والفضاء الذي انعقد الأسبوع الماضي بمدينة أتلانتا الأميركية: "تمتلك تقنية هايبرسونيك إمكانيات رائعة، فهي قادرة على الربط بين العالم على نحو أسرع كثيراً من ذي قبل".

وأضاف أن "بوينغ تبني على ستة عقود من العمل المتواصل في تصميم وتطوير وتجريب طائرات "هايبرسونيك"، وهو ما يضعنا في طليعة الشركات التي تبذل جهداً، من أجل جلب هذه التقنية إلى الأسواق في المستقبل".

وتسير الطائرة المستقبلية بسرعة تبلغ 3836 ميلاً في الساعة، وتؤكد "بوينغ" أنه من الممكن تطبيق التقنية الثورية التي تستند إليها فكرة الطائرة الجديدة لغرضي الطيران المدني والعسكري، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

ونوه مهندسون في "بوينغ"، بأن خروج فكرة هذه الطائرة إلى حيز التنفيذ العملي سيستغرق فترة ستتراوح بين 20 و30 عاماً.

ومن الجدير بالذكر، أن شركات صينية لتصنيع الطائرات، تبحث حالياً أيضاً فكرة إنتاج طائرات وفق تقنية "هايبرسونيك".