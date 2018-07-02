عائدات القطاع السياحي تدعم نمو اقتصاد لبنان

يسهم القطاع السياحي في #لبنان بنمو الاقتصاد، إذ يمتلك البلد مقومات سياحية جمة، ويمتاز بمناخ يجذب الزوار، كما يقصده العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح وزير السياحة اللبناني افيديس كيدانيان أن الإحصائيات تفيد بأن عام 2017 كان من أفضل سنوات السياحة التي شهدها لبنان، إذ وفد خلاله عدد كبير من اللبنانيين المغتربين والأجانب والعرب، وتعمل الوزارة خلال حملاتها السياحية على توزيع السياح على كل لبنان، وأيضاً تستضيف شركات السياحة والسفر وتنظيم المؤتمرات، بهدف التسويق للسياحة في كل فصول السنة، مشيراً إلى أن السياحة من أهم الركائز الاقتصادية التي تدر على لبنان من 2 إلى 3 مليارات دولار؛ مما سيكون له أثر كبير في النمو الاقتصادي، بعدما كان القطاع يساهم في السنوات السابقة بـ800 مليون دولار فقط.

ولفت إلى أن عام 2017 شهد نمواً في عدد السياح الأوروبيين، كون لبنان أصبح ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة والسفر في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مفيداً أن نسبة الوافدين سجلت نموًا بمقدار 13% مقارنة بعام 2016.

وتوقع وزير السياحة أن تشهد 2018، توافد العديد من السياح الأوروبيين، ومن منظمي الرحلات والمؤتمرات إلى لبنان، إذ قامت الوزارة بعمل العديد من الدعوات من أجل استكشاف الوضع السياحي ميدانياً على صعيد توافر الفنادق والأماكن المخصصة لعقد المؤتمرات، وبالتالي برمجة لبنان ضمن جدول مؤتمراتهم العالمية.

ولجذب السياح أطلق وزير السياحة اللبناني خلال زيارته إلى فرنسا الاستراتيجية الجديدة للتنمية السياحية، انطلاقاً من الأسواق الأوروبية والعالمية، كما أٌعلن إنشاء مكتب للتعريف بالأنشطة السياحية في لبنان، وتحديداً لسياحة الأعمال والمؤتمرات.

وأفاد كيدانيان بأن من نشاطات الوزارة في كل عام إقامة فعاليات "ليلة المتاحف"، التي تهدف إلى التعريف بالمتاحف في مختلف المناطق اللبنانية، وحث السياح على زيارتها، فقد تم توفير وسائل النقل بين المتاحف بهدف التشجيع والتعريف بها، مبيناً أن الوزارة تتحضر لرعاية وافتتاح العديد من المهرجانات الدولية والنشاطات الترفيهية التي تقدم مستوى عالياً من الأعمال الفنية.