"طيران الإمارات" تشغل طائرة A380 لمرة واحدة إلى باكستان

أعلنت #طيران_الإمارات عزمها تشغيل طائراتها "إيرباص A380" لمرة واحدة إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 8 يوليو الجاري.

وتغادر الرحلة "إي كيه 2524" مطار دبي الدولي في 8 يوليو الجاري في الساعة 8:00 صباحاً وتصل إلى إسلام أباد في الساعة 12:10 ظهراً، أما رحلة العودة "إي كيه 2525"، فتقلع من مطار إسلام أباد الدولي في الساعة 3:40 عصراً لتصل إلى دبي في الساعة 5:45 مساء "بالتوقيت المحلي".

وترتبط "طيران الإمارات" و #باكستان بتاريخ مشترك يعود إلى أكثر من ثلاثين عاماً، عندما هبطت أول رحلة للناقلة في كراتشي في 25 أكتوبر 1985.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، وسّعت "طيران الإمارات" عملياتها ووفّرت خدمات ورحلات من وإلى مدن رئيسة في باكستان، هي كراتشي ولاهور وإسلام أباد وبيشاور وسيالكوت ومولتان.

يشار إلى أن أسطول "طيران الإمارات" يضم حالياً 104 طائرات A380، ولديها طلبية مكونة من 58 طائرة من هذا الطراز.