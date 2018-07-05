رأس الخيمة.. افتتاح أكبر منطقة ترفيه داخل مركز تسوق

دشنت "لاند مارك ليغر" التابعة لمجموعة "لاند مارك" المتخصصة في مجال الترفيه في #الإمارات، أمس الأربعاء، مركز "تريدوم" الترفيهي في "المنار مول"، كأول وأكبر منطقة ألعاب من نوعها داخل مراكز التسوق في الشرق الأوسط، بمساحة 40 ألف متر مربع، وبتكلفة تخطت 36 مليون درهم.

وأوضح سيلفيو ليتك، المدير التنفيذي للعمليات في "لاند مارك ليغر" و"تريدوم"، أن هذا المشروع الترفيهي هو الأول من نوعه الذي تفتتحه المجموعة في دولة الإمارات، حيث تم اختيار رأس الخيمة بعد إجراء الدراسات للاستفادة من حركة النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، إضافة للتنوع الاستثماري الذي توفره مراكز التسوق برأس الخيمة، خاصة مركز المنار مول بعد التوسعات التي شهدها خلال الفترة الماضية، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وأشار إلى أن المشروع يضم العديد من الألعاب والساحات الخاصة بجميع الفئات العمرية للأطفال، إضافة إلى الساحة الترفيهية المطاطية التي تتسع لـ 600 طفل من محبي رياضات التسلق، وأعلى برج ترفيهي في الشرق الأوسط بارتفاع 130 قدماً، وسباق الهواء الذي يتيح للركاب الشعور وكأنهم يطيرون.

وأضاف: "افتتاح تريدوم في إمارة رأس الخيمة يعكس ما تشهده الإمارة من نهضة شاملة في مختلف القطاعات، خاصة قطاع التسوق والترفيه الذي يقدم للعائلات والأطفال أجواءً جديدة من الترفيه".