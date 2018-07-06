37 مليون مسافر عبر مطار دبي في 5 أشهر

استقبل مطار دبي الدولي، 36.9 مليون مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 36 مليوناً و969 ألفاً و594 مسافراً، في الفترة المناظرة من العام الماضي، بتراجع نسبته0.1%، بحسب تقرير صادر عن مطارات دبي أمس.

وأرجعت مطارات دبي سبب الانخفاض الهامشي إلى تأثير شهر رمضان على حركة المسافرين في مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث انخفض الطلب على السفر، خاصة في دول الخليج العربية، خلال شهر مايو الفائت الذي تعامل المطار خلاله مع 6 ملايين و589 ألفاً و264 مسافراً، مقارنة مع 6 ملايين و850 ألفاً و052 مسافراً في مايو 2017، بانخفاض نسبته 3.8%.

وعلى صعيد متوسط أعداد المسافرين، بقي متوسط أعدادهم مرتفعاً عند 7.4 مليون مسافر شهرياً، ما بين يناير ومايو 2018، في مؤشر إيجابي على تحقيق الهدف بالتعامل مع نحو 90 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

يذكر أن مطار دبي الدولي تعامل مع 88.2 مليون مسافر في عام 2017، بزيادة نسبتها 2.6%، مقارنة مع عام 2016 الذي تعامل خلاله المطار مع 86.9 مليون مسافر.

وأظهر التقرير تربع منطقة شرق أوروبا على قائمة المناطق الأسرع نمواً في شهر مايو، بنسبة نمو بلغت 19.4٪، وذلك نتيجة النمو القوي على الخطوط المؤدية إلى بلغاريا وصربيا ورومانيا، وإطلاق خدمات فلاي دبي الجديدة إلى كراكوف في بولندا.

واحتلت دول الاتحاد الروسي المرتبة الثانية بنسبة 11.3%، تلتها أفريقيا (9.9%)، خاصة نيجيريا ومصر.

أما على صعيد إجمالي عدد المسافرين، فبقيت الهند هي الوجهة الأولى بإجمالي بلغ 1 مليون و41 ألفاً و258 مسافراً في شهر مايو، تلتها السعودية 495 ألفاً و242 مسافراً، فالمملكة المتحدة بواقع 429 ألفاً و893 مسافراً. في حين تربعت لندن على رأس قائمة المدن من حيث إجمالي عدد المسافرين بإجمالي 262 ألفاً و913 مسافراً، تلتها مومباي (213 ألفاً و065 مسافراً)، وجدة (179 ألفاً و756 مسافراً).

وعلى صعيد حركة الطائرات، فقد بلغ إجمالي الحركة خلال مايو الفائت 32 ألفاً و620 حركة، بانخفاض نسبته 5.6%، مقارنة مع 34 ألفاً و544 حركة في مايو 2017. وفي حين ارتفع متوسط عدد الركاب على كل رحلة إلى 209 ركاب في مايو الفائت، مقارنة مع 205 ركاب في مايو 2017.