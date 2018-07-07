تونس: ارتفاع عائدات السياحة لـ 490 مليون دولار

بلغت عائدات السياحة بتونس 1.3 مليار دينار تونسي خلال النصف الأول من العام الحالي، أي ما يعادل 73ر490 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 46,1% مقارنة بسنـة 2017.

وأوضح تقرير لوكالة الأنباء التونسية أن عدد السياح الوافدين على تونس خلال هذه الفترة بلغ حوالي 3,23 مليون سائح، أي بزيادة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعود الزيادة بالأساس إلى انتعاشة السوق التقليدية للسياحة الوافدة على تونس بتطور عدد السياح الفرنسيين بنسبة 50% والسياح الألمان بـ 61% والسياح الجزائريين بـ 18,7 بالمئة، فيما زاد عدد السياح القادمين من جهات جديدة مثل روسيا بـ 48%.