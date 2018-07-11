انتعاش "لافت" للسياحة في تونس متجاوزة مستويات عام 2010

شهدت #تونس ازديادا واضحا لإقبال السياح في النصف الأول من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، بحسب وزارة السياحة في مؤشر إلى انتعاشة بعد عدة سنوات صعبة أعقبت ثورة 2011.

وبلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس 3.2 مليون سائح في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، متجاوزا حتى ما كان عليه الأمر في الفترة ذاتها قبل الثورة أيّ في 2010 حين بلغ عدد السياح 2.9 مليون.

وتؤكد هذه الأرقام انتعاشة القطاع السياحي بعد سنوات صعبة أعقبت عدم الاستقرار السياسي في 2011 واعتداءات 2015 التي استهدفت متحف باردو بالعاصمة وفندقا بمنطقة سوسة على الساحل الشرقي التونسي.

وفاقت عائدات هذا القطاع الأساسي في #الاقتصاد_التونسي 1.2 مليار دينار تونسي (420 مليون يورو) في النصف الأول من 2018، بزيادة نسبتها 46% بالقياس السنوي وهي عائدات تكاد تماثل عائدات 2010 (1.3 مليار دينار).

بيد أن الدينار شهد تراجعا مهما في قيمته في العامين الأخيرين فبات سعر اليورو الواحد أكثر من ثلاثة دنانير تونسية مقابل نحو دينارين في 2010.

في المقابل بقي عدد الحجوزات في الفنادق أقل مما كان عليه قبل 2011 إذ بلغت 7.9 مليون ليلة للفترة من الأول من كانون الثاني/يناير إلى 20 حزيران/يونيو 2018.

وهو رقم يزيد بنسبة 39% عن الفترة ذاتها من 2017، بحسب الوزارة، لكنه أدنى من رقم 2010 الذي كان 13.6 مليون ليلة.

غير أن الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 6 من عناصر الحرس الوطني الأحد على الحدود مع الجزائر، قد أثار رغم بعده عن السواحل، مخاوف من تأثر هذه الانتعاشة السياحية التي جاءت بعد عامين من الهدوء الأمني.

لكن رئيس هيئة تمثل وكالات السفر الفرنسية جان بيير ماس قال لوكالة فرانس برس "لم يسجل أي رد فعل" من المصطافين الذين حجزوا عطلهم في تونس.

وأضاف "أعتقد أنه لن يكون للأمر تأثير على الأقبال السياحي هذا الصيف".