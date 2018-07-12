"فلاي دبي" تشارك "طيران الإمارات" في المبنى رقم 3

قالت شركة #فلاي_دبي إن رحلاتها إلى 10 وجهات ضمن شبكة الناقلة ستنتقل من قاعدة عملياتها في المبنى رقم 2 لتنطلق من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، فيما ستبقى بقية الخدمات تعمل انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي ومطار آل مكتوم الدوليين.

وتأتي الخطوة بعد إعلان الشراكة المبتكرة مع #طيران_الإمارات والتي تتجاوز الشراكة بالرمز لتشمل عددًا من المبادرات مثل الأنشطة التجارية، وتخطيط الشبكات، وعمليات المطارات، ومواءمة برنامج المسافر الدائم ورحلات المسافرين.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي: "في يوليو الماضي أعلنا عن شراكة شاملة عملت خلالها كل من طيران الإمارات وفلاي دبي على توفير فرص لا مثيل لها للسفر. وكجزء من المرحلة التالية فإن رحلات 10 وجهات في فلاي دبي، سيتم تشغليها انطلاقاً من المبنى رقم 3 لتوفير رحلات ربط مرنة للمسافرين من أكبر مطارات العالم ازدحاماً".

واعتبارا من 2 ديسمبر 2018، سيتم تشغيل رحلات بلغراد وبيشكيك وبوخارست وكاتانيا ودوشنبه وهلسنكي التي ستنضم إلى شبكة الناقلة في 11 أكتوبر، وكراكوف وبراغ وروستوف أون دون وصلالة من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. وستبقى رحلات هذه الوجهات قبل هذا التاريخ كما هي من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وتم اختيار الوجهات للمساعدة في تحسين الربط بين طيران الإمارات وفلاي دبي، على أن تتم إضافة المزيد من الرحلات لتعمل من المبنى رقم 3 في جدول رحلات الصيف في عام 2019.

وستقوم "فلاي دبي" بإشعار المسافرين الذين حجزوا على هذه الوجهات خلال هذه الفترة قبل مواعيد سفرهم، وتنبيههم إلى التغيير في أرقام رحلاتهم ومبنى المطار.