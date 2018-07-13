"الإمارات" تستثمر 3.6 مليون دولار بصالة بمطار القاهرة

افتتحت طيران الإمارات أمس صالتها الخاصة لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في مطار القاهرة الدولي، والتي تعد الصالة الـ42 ضمن شبكة صالاتها العالمية في مطارات عدد من أبرز وجهاتها حول العالم، فيما بلغت قيمة استثمارات الناقلة في هذه الصالات 381 مليون دولار.

وتكلف إنجاز الصالة 3.6 مليون دولار، وتقع في الطابق الثاني من مبنى المغادرين رقم 2، فوق المنطقة الثانوية لإنجاز الإجراءات الأمنية والسوق الحرة.

ويجسد هذا الاستثمار التزام الناقلة تجاه مصر، وحرصها الدائم على توفير أرفع مستويات الخدمة، ومنح مسافريها في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، تجربة سفر أكثر راحة وتميزاً.

وقال محمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار، الصالة الخاصة بمسافري طيران الإمارات بمطار القاهرة تجسد جهودنا الدؤوبة لتعزيز تجربة السفر المقدمة لعملائنا ليس في الأجواء فقط وإنما على الأرض أيضاً. كما تؤكد هذه الصالة، المجهزة طبقاً لأرقى المعايير التزامنا بتقديم أرفع مستويات الجودة في مختلف جوانب عملنا وأنشطتنا.

وأضاف: نتطلع في طيران الإمارات لمواصلة المساهمة الفعالة في دعم صناعة السياحة في مصر من خلال تحفيز وتسهيل تدفق السياح القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم إلى مصر، إلى جانب تقديم خدمات رفيعة لمسافرينا من مصر بشكل عام، ومسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بشكل خاص. وتعد مصر سوقاً مهمة لطيران الإمارات، ويؤكد استثمارنا في هذه الصالة الخاصة جهودنا المستمرة لمنح مسافرينا تجربة سفر فريدة.

وتتسم الصالة بتصميم عصري مريح، فهي تمتد على مساحة 880 قدماً مربعة وتستوعب ما يصل إلى 152 مسافراً، وتم تجهيزها لمنح مسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز مستويات فريدة من الرحابة والراحة والتسهيلات الفاخرة، بما فيها كنبات جلدية وثيرة، وشاشات LED.

وتضم الصالة منطقة مخصصة لتناول الطعام. كما يمكن للمسافرين التمتع بتسهيلات الدوش، ومركز الأعمال متكامل التجهيزات والذي يضم شاشات كمبيوتر تعمل باللمس، وشبكة الواي فاي المجانية.

وبالإضافة إلى صالتها الجديدة في مطار القاهرة وصالاتها السبع بمطار دبي، تغطي شبكة الصالات الخاصة بطيران الإمارات أبرز المطارات حول العالم، بما فيها أوكلاند، بانكوك، بكين، بيرمنغهام، بوسطن، بريسبين، كيب تاون، كولومبو، دلهي، دوسلدورف، فرانكفورت، غلاسكو، هامبورغ، هونغ كونغ، إسطنبول، جوهانسبرغ، كوالالامبور، لندن جاتويك، لندن هيثرو، لوس أنجلوس، مانشستر، ملبورن، ميلانو، ميونيخ، طوكيو ناريتا، نيويورك، باريس، بيرث، روما، سان فرانسيسكو، شنغهاي، سنغافورة، سيدني وزيوريخ.