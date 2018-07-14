مطار الشارقة يسجل 5.7 مليون مسافر في 6 أشهر

سجل مطار الشارقة نمواً بنسبة 4.34% في حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 5.731 مليون مسافر، مقارنة مع 5.493 مليون مسافر في الفترة نفسها من عام 2017.

وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة مطار الشارقة الدولي يأتي هذا النمو نتيجة لتطور الخدمات التي يقدمها سواء للمسافرين او لشركات الطيران الامر الذي جعل منه احدى اهم محطات الترانزيت على مستوى المنطقه، فضلا عن توسع الناقلات الجوية العاملة من المطار.

وتعامل مطار الشارقة مع 2.851 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري بنمو 3.59% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث توزعت اعداد المسافرين بين 966.4 ألف مسافر في ابريل و937.45 ألف مسافر في مايو و947.2 ألف مسافر في يونيو.

وسجلت حركة الطائرات المنتظمة وغير المنتظمة خلال النصف الأول أكثر من 38.8 ألف حركة جوية بزيادة قدرها 3.83%

وشهدت حركة المسافرين زيادة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري من وإلى عدد من الوجهات الرئيسية مثل الهند وروسيا والسوق الخليجي والسوق الاسيوي وذلك نتيجة زيادة التدفق السياحي من هذه الوجهات.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، سجل مطار الشارقة أكثر من 64.73 ألف طن، فيما حقق حجم الشحن البحري الجوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي نمو قياسي بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "نجحت إمارة الشارقة في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتجارة الإقليمية والعالمية، في وقت يلعب فيه مطار الشارقة دوراً محورياً بتعزيز صورة هذه المدينة الرائدة من خلال الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي يوفرها للمسافرين، لجعل سفرهم عبر المطار رحلة ذات تجربة مميزة".

وأضاف : "إن نتائج النصف الأول من العام الجاري تدل على النمو المستمر في حركة المسافرين وحالة التطور التي تشهدها مختلف المجالات ضمن قطاع الطيران على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعتبر دليلاً على الإمكانيات التي يتمتع بها مطار الشارقة ونجاح جهود الإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز للسياحة والاستثمار في المنطقة".

وذكر ان مستخدمي البوابات الذكية التي يبلغ عددها 16 بوابة متوفرة في صالات المغادرين والقادمين لمبنى المطار وصل الى نحو مليون ونصف مسافر في الاتجاهين خلال النصف الأول من العام الجاري وهو الامر الذي ساهم في زيادة انسيابية حركة المسافرين وفي تخفيف الازدحام خلال وقت الذروة وحققت معدلات انجاز لا تتجاوز 20 ثانية لكل معاملة عبور".

وحرص مطار الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري علـى دعم المجتمع المحلي عبـر العديد مـن المبادرات والرعايات للفعاليات والأنشطة المتنوعـة، والتي تنبع مـن إيمانه العميق بأهمية المسؤولية المجتمعية، وهو ما عزز من مكانته المحلية والإقليمية.