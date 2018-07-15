الإمارات تعفي أبناء السياح من رسوم التأشيرات بالصيف

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً بإعفاء مرافقي الأجانب القادمين للسياحة من رسوم تأشيرة الدخول خلال فترة الصيف من كل عام.

ونص القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء بدولة الإمارات على "إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما من رسوم تأشيرة الدخول للفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام".

ويعكس القرار مكانة الإمارات في قطاع السياحة العالمي كوجهة تستقطب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 32.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الإمارات قررت إعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة، حيث يسمح للسائح باستخراج تأشيرة دخول معفاة، وتبعه القرار الحالي بإعفاء للأبناء ممن هم دون الثامنة عشرة عاما خلال فترة الإجازة الصيفية.

وفي شهر مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على خطوات تسمح بـ #تملك_المستثمرين_الأجانب شركات مقرها#الإمارات بنسبة 100% بحلول نهاية العام.

كما قررت الإمارات منح #تأشيرات_إقامة تصل لـ10 أعوام للمستثمرين، لهم ولجميع أفراد أسرتهم، إضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين والمهندسين.

كما شملت القرارات الأخيرة التي صدرت العام الحالي منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الإمارات لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49% من أي شركة بدولة الإمارات ما لم تكن مدرجة في "منطقة حرة خاصة".