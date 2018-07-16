معرض "فارنبره"..صفقة شراء بـ4.7 مليار دولار لصالح بوينغ

ذكرت " #بوينغ " اليوم الاثنين أنها فازت بطلبية لشراء 14 طائرة شحن بقيمة 4.7 مليار دولار، في مستهل معرض " #فارنبره " الجوي لتطلق بذلك ضربة البداية في مواجهة منافستها على الصفقات ايرباص في أول أيام المعرض.

وقالت بوينغ إن مجموعة دي.إتش.إل للخدمات اللوجيستية تقدمت بطلب شراء طائرات الشحن من طراز 777، فضلا عن حق شراء 7 طائرات شحن أخرى.



ومن المتوقع أن يصدر أكثر من إعلان من بوينغ و #إيرباص في أول أيام المعرض الذي يستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري مع سعيهما لتعزيز سجل الطلبيات المتخم بالفعل.



وتأتي الطلبية الأخيرة عقب صفقة بوينغ مع فيديكس كورب التابعة لفيديكس اكسبريس في يونيو حزيران لشراء 24 طائرة شحن كبيرة ومتوسطة الحجم.



ومع تصاعد التوترات العالمية، يعتمد القطاع على التجارة الإلكترونية، حيث يتزايد عدد المتسوقين عبر الإنترنت بفضل سرعة التسليم.



ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي " #اياتا "، من المتوقع أن يزيد الطلب على الشحن الجوي 4% العام الحالي.



كما أعلنت بوينغ وشركة تأجير الطائرات جاكسون سكوير التوصل لاتفاق لطلب 30 طائرة من طراز 737 ماكس 8.



وأعلنت الشركتان خلال المعرض عن الصفقة التي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار بالسعر المعلن.



وذكرت مصادر في الصناعة أن شركة تأجير أخرى هي جوشوك افياشين تخطط لطلب نحو 20 طائرة من طراز 737 ماكس، وتقدر قيمة الصفقة عند 2.3 مليار دولار.