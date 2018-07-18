قطر.. هبوط حاد في عدد المسافرين عبر مطار الدوحة

سجل مطار حمد الدولي في #قطر هبوطاً حاداً في عدد المسافرين، خلال النصف الأول من عام 2018، وسط استمرار مقاطعة دول عربية للدوحة جراء اتهامها بدعم الإرهاب.

ويعد مطار حمد الدولي مقر الخطوط الجوية القطرية، وقد مُنعت الناقلة من استخدام المجالات الجوية للسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، بعدما فرضت الدول الأربع حظراً على التجارة والسفر على قطر في يونيو 2017. وكانت #السعودية ودولة #الإمارات سوقين رئيسيتين للخطوط القطرية.

وأظهرت حسابات لـ"رويترز" بناء على بيانات نشرها مطار حمد الدولي، اليوم الأربعاء، أن عدد المسافرين الذين استخدموا المطار هبط 13% إلى 16.5 مليون مسافر في الستة أشهر حتى 30 يونيو 2018، من 19 مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الماضي.

لكن في المقابل، ارتفع الشحن الجوي عبر المطار 7.6% إلى 1.05 مليون طن، على مدى الفترة نفسها، وفقاً لحسابات "رويترز". ويعود ذلك بالأساس إلى زيادة الشحنات المتجهة إلى قطر بالطائرات في أعقاب المقاطعة، بعد إغلاق الحدود البرية الوحيدة للبلاد مع السعودية.