"الاتحاد للطيران" تطلق خدمة "واتساب" للتواصل مع العملاء

أطلقت شركة #الاتحاد_للطيران خدمة جديدة على تطبيق #واتساب، تسمح للعملاء بالتواصل مباشرة مع موظفي خدمة العملاء بالشركة للحصول على معلومات عن رحلاتهم بطريقة سريعة وفعّالة.

وستوفر الناقلة الإماراتية المرحلة الأولى من الخدمة الجديدة للمسافرين على الدرجات الممتازة خلال تواجدهم في مطار أبوظبي الدولي. وخلال الفترة التجريبية للخدمة، سيتم عرض رقم الاتحاد للطيران الخاص بتطبيق "واتساب" بمنطقة إتمام معاملات السفر بالمطار.

وسيتم تطوير خدمة "واتساب" في المستقبل لتسمح للضيوف بتلقي رسائل هاتفية مهمة مثل التذكير بموعد الرحلة، من خلال اختيار الخدمة على صفحة تأكيد الحجز على الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة: "ستسمح الخدمة الجديدة لضيوف الاتحاد على الدرجات الممتازة بالتواصل المباشر مع الشركة، باستخدام أحدث التقنيات".

وأضاف أن تطبيق "واتساب" يعتبر الوسيلة الأفضل للتواصل مع الشركة وتلقي آخر الأخبار المتعلقة بالرحلات، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".