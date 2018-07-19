الإمارات الوجهة الأكثر نمواً للسياحة الصينية

تحولت #الإمارات إلى إحدى أهم الوجهات تفضيلاً لدى السياح الصينيين، خصوصاً بعد خطوة تسهيل إجراءات حصول الصينيين على تأشيرات الدخول للدولة ونمو قطاع سياحة التسوق والترفيه.

وتوقع تقرير حديث بثته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، ارتفاع أعداد السياح الصينيين إلى الإمارات بشكل مضطرد خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع التنامي الملحوظ في أعداد السياح القادمين لأهداف ترتبط بالترفيه والتسوق، وهو ما يضاف إلى رجال الأعمال والباحثين عن فرص استثمارية في الإمارات، مؤكداً أن معالم دبي المبهرة تأتي في طليعة مناطق الجذب التي يقصدها السياح الصينيون.

كما توقع التقرير ارتفاع عدد السياح الصينيين إلى الدول الواقعة على طول #مبادرة_الحزام_و_الطريق، إلى 150 مليون شخص، فيما سيبلغ حجم إنفاقهم حوالي 200 مليار دولار.

ونقلت الوكالة الصينية تصريحات عن عدد من العاملين في القطاع السياحي، حيث أكدوا أن نمو السياحة الترفيهية إلى الإمارات بدأ فعلياً في مضاعفة أعداد السياح الصينين لها.

وأكد التقرير أن صناعة السياحة المتنامية بين الصين والإمارات تفتح الباب أمام مزيد من الفرص للتعاون الصيني العربي وتزيد من جهود التعاون لدى الجانبين كما توسع مجالات وآفاق هذا التعاون.

وأبرز التقرير عدداً من أوجه التعاون السياحي بين الإمارات والصين خلال السنوات الأخيرة، ابتداءً بالإعلان عن بناء علاقة شراكة "التشارك بالرمز" بين شركة الطيران الصينية "نانغ فانغ"، وشركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات، بين المقاصد الرئيسية في أبوظبي وبكين وشانغهاي وتشنغدو.

واعتبرت شركة الاتحاد أن بناء علاقة شراكة "التشارك بالرمز" خطوة هامة حققتها من خلال استراتيجيتها في مجال تطور الخدمات الرقمية على الإنترنت، ومكوناً رئيسياً لتوسيع حصتها في السوق الصينية.

واستشهد التقرير بآراء عدد من السياح الصينيين الذين أعربوا عن بهجتهم ودهشتهم من تجربة الإقامة في الفنادق الواقعة في الصحراء الإماراتية، المتميزة بغرف واسعة فاخرة وخدمات جيدة.

وأضافوا أن امتلاك الإمارات لعدد كبير من المعالم السياحية الفريدة كأطول برج في العالم، وأكبر مركز تسوق في العالم، وأكبر جزيرة صناعية في العالم، وأكثر الفنادق الفاخرة في العالم وغيرها، تعد مقومات مبهرة للسياح الصينيين.