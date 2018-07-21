طيران الإمارات.. تعليق 32 رحلة للهند لأعمال تطويرية

تعتزم "طيران الإمارات" تعليق 32 رحلة من أصل 172 رحلة أسبوعية تقوم بتسييرها إلى الهند، وذلك خلال الفترة من 16 إبريل وحتى 30 مايو 2019.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن سبب التعليق إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي خلال فترة التعليق نفسها.

ويخضع المدرج لأعمال تطوير، ما يعني أنه لن يتوافر خلال فترة التطوير سوى مدرج واحد في مطار دبي الدولي كي تستخدمه الناقلات الجوية بحسب صحيفة البيان.

ونقلت «بلومبيرغ» عن «طيران الإمارات» تصريحها: ترتبط طيران الإمارات بعلاقة عمل وثيقة مع مطارات دبي، ونحن ندرك أعمال التطوير المزمع إجراؤها بالمدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو 2019.