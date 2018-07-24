أبوظبي.. افتتاح أكبر مدينة ترفيه مغلقة بالعالم

تفتح وجهة سياحية جديدة في أبو ظبي أبوابها للزائرين اليوم، وهي مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي التي ستكون أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل علامة وارنر براذرز.

وستضم المدينة الشخصيات الكرتونية المحببة للجميع مثل توم أند جيري -لوني تيونز -باغز باني -سكوبي-دو -ذا فلينستونز إضافة إلى الشخصيات الخارقة مثل سوبرمان وباتمان ووندر ومان.

وقامت شركة ميرال لإدارة الأصول بتطوير المشروع وقد بلغة تكلفة إنشاؤه مليار دولار ومن المتوقع أن تعزز مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي قطاع الترفيه العائلي والسياحة في العاصمة الإماراتية.

هذه المدينة الترفيهية تقع على جزيرة ياس ، التي تضم عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

وكشفت عالم وارنر براذرز أبوظبي، عن معلومات وتفاصيل مشوقة حول منطقة "غوثام سيتي" التي تُعد أحد أبرز مناطق المدينة الترفيهية.

وبحسب بيان صحافي، ستتيح مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي، الفرصة أمام محبي باتمان للاستكشاف وخوض المغامرات في شوارع "غوثام سيتي"، مع أبرز أشرار سوبر-فيلنز، مثل ذا جوكر، ذا ريدلر، سكيركرو، كات ومان وهارلي كوين. كما ستضم هذه المنطقة تجارب تفاعلية تشمل أربعاً من أحدث الألعاب والمرافق الترفيهية على الإطلاق، ومطاعم ومتاجر متميزة، جميعها مستوحاة من أشهر شخصيات "دي سي" وأفلامها وقصصها المصورة.

وقال مارك زلمان، المدير العام لمدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي: "نحن متحمسون لإتاحة الفرصة أمام ضيوفنا لتجربة الأجواء المشوقة في منطقة غوثام سيتي التي تعد موطناً للعديد من الشخصيات المفضلة لدى الجميع، كأبطال دي سي سوبر هيروز؛ حيث يظهر باتمان من بين الظلال للمساعدة في مكافحة الجريمة ومواجهة أشرار سوبر-فيلنز. سيقضي الضيوف من كافة الأعمار أوقاتاً لا تنسى في هذه المنطقة، ابتداءً من تجربة لعبة الطيران الافتراضي حتى معالم المنطقة التي تشعرك وكأنك في مدينة غوثام سيتي بالفعل".

كما سيتمكن ضيوف غوثام سيتي من تجربة مركبة باتوينغ الفريدة من نوعها لمساعدة باتمان في مهمته للقضاء على الجريمة والشر من خلال لعبة "باتمان: التحليق مع فارس الظلام"، اللعبة الشيقة التي تصعد وتهبط وتدور وتلتف.

ويمكن لضيوف المدينة الانتقال عبر بوابة سرية في مقر ووين تيك الرئيسي إلى حيث يتم تدريبهم ليكونوا طيارين قادرين على قيادة أحدث المركبات المصممة للحراسة. تنطلق اللعبة في باتكايف ومن ثم تحلق فوق أسطح مباني غوثام سيتي المظلمة، حيث تجمع هذه اللعبة بين أحدث تقنيات الطيران الافتراضي والمشاهد المشوقة مع أحدث التأثيرات الخاصة، والتي تتيح لضيوف المنطقة خوض تجربة مليئة بالتشويق والحماس.



وسيشعر ضيوف غوثام سيتي بأقصى درجات التشويق مع لعبة "الرعب مع سكيركرو"، وهي اللعبة الكفيلة بزرع الرعب في قلوب الجميع. تمزج هذه اللعبة بين المغامرات التفاعلية وأحدث التجارب النفسية التي يقوم سكيركرو بتجربتها على الضيوف؛ حيث تتميز هذه اللعبة بحركاتها البهلوانية المرعبة التي ستمثل بلا شك ذكرى لا تنسى لركابها.

وهناك مرافق ترفيهية أخرى تدعوك لزيارتها في غوثام سيتي، بما في ذلك الإفعوانية الدوارة، "الدوران مع ذا ريدلر"، التي تم تصميمها من قبل ذا ريدلر نفسه. كما سيتمكن الضيوف زيارة "بيت عجائب ذا جوكر" المخيف، حيث سيتم إخضاعهم لمجموعة من التحديات البدنية والذهنية المبتكرة من قبل ذا جوكر - ألد أعداء باتمان، بما في ذلك قاعة المرايا والممرات الضيقة والبساط المتحرك، بالإضافة إلى المتاهة وقاعة الهذيان وغيرها من التحديات.

كما ينتظر الضيوف مجموعة من الألعاب المشوقة ضمن "ألعاب معرض روغز"؛ ابتداءً من لعبة "هاي سترايكر"، "لعبة واك-آ-بات"، "لعبة غت-أواي للسيارات" وحتى "لعبة توكسك بلاست" و"بازوكا بلاست" حيث ستتيح هذه الألعاب الفرصة للضيوف لإطلاق العنان لمهاراتهم في سبيل استعادة غوثام بير التي كانت تتمتع بالسلام حتى سقطت رهينة بيد ذا جوكر وأتباعه.

وعند افتتاحها ستصبح مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، واحدة من أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم، حيث ستقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين ست مناطق تشمل "متروبوليس"، "غوثام سيتي"، "كارتون جانكشن"، "بيدروك"، "ديناميت غالتش" و"وارنر براذرز بلازا"، مع أكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة فريدة من نوعها.

وتمثل المدينة الترفيهية تجربة تفاعلية مميزة؛ ابتداءً من المغامرات المشوقة من "دي سي سوبر هيروز" ووصولاً إلى شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة مثل "لوني تونز". وسيحتضن عالم وارنر براذرز مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد ولأول مرة في المنطقة.

وكانت عالم وارنر براذرز أبوظبي قد كشفت الشهر الماضي عن تفاصيل مشوقة حول متروبوليس، ثاني منطقة من مناطق دي سي، بالإضافة إلى الكشف عن معلومات جديدة حول كرتون جانكشن، إحدى مناطق وارنر براذرز أنيميشن الثلاث.