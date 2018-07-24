مطالب بخفض أسعار الطيران لشرم الشيخ لتشجيع السياحة

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال في #مصر بضرورة تخفيض أسعار الطيران الداخلي إلى #شرم_الشيخ بعد أن أصبحت الأسعار الحالية عائقا كبيرا في حركة السياحة الداخلية خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.

وقالت "لجنة السياحة" إن "ذلك المطلب يأتي بعد شكاوى مستثمري #السياحة بجنوب سيناء من الارتفاع الكبير في أسعار الطيران الداخلي، ووجود مشاكل في الحركة البرية، خاصة بعد القرار الذي صدر مؤخرًا بمنع مرور السيارات ذات الدفع الرباعي على خلفية الدواعي الأمنية، ما أدى إلى انخفاض نسبة إشغالات فنادق شرم الشيخ لتتراوح ما بين 20% و30% فقط، إضافة إلى ارتفاع عدد الفنادق المغلقة لتتجاوز 100 فندق حتى الآن".

وشددت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال على ضرورة الإسراع بتخفيض سعر الطيران إلى شرم الشيخ "لأنه لا يوجد طريق للوصول إليها إلا بالطيران، خاصة بعد المشقة في السفر بالطريق البري".