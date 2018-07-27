أوروبا تتهيأ لزيادة أعداد السياح القادمين من الصين

أظهرت مسوح أن السياح الصينيين يُقبلون بشكل متزايد على عروض السفر للسياحة بأوروبا في توجه جديد من نوعه.

وأظهرت بيانات تتبعتها فوروارد كيز للاستشارات أن حجوزات رحلات السفر للسياحة في شهري يوليو تموز وأغسطس آب إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من 4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بعد نتائج قوية في يونيو/حزيران الذي تزامن مع عطلة صينية.

وقال فولفجانج جورج مدير معهد أبحاث السياحة الصينية الوافدة، وهو معهد استشاري مقره ألمانيا، "هذا العام سيشهد بالتأكيد وصول أكبر عدد من السياح القادمين من الصين على الإطلاق".

وتتحسن آفاق توافد السياح الصينيين إلى أوروبا هذا العام بفضل تحسن التذوق الثقافي وتفوقه على الرغبة في السفر للتسوق، فضلا عن المخاوف من برودة الاستقبال في الولايات المتحدة في ظل ولاية ترمب.

وبينما ارتفعت الحجوزات الصينية لرحلات إلى أوروبا، انخفضت الحجوزات للولايات المتحدة بأكثر من 9% من بداية العام حتى 22 يوليو/تموز مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لما أظهرته بيانات فوروارد كيز.