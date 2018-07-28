7.6 مليار دولار حجم سوق الضيافة بالإمارات

توقعت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية أن تبلغ قيمة سوق الضيافة في دولة الإمارات 7.6 مليار دولار «5.8 مليار جنيه استرليني»، بحلول عام 2022، بالمقارنة مع 5.1 مليون دولار «3.9 مليار جنيه استرليني»، في عام 2017.

وكانت الصحيفة قد نشرت مقالاً عن توقعاتها لآفاق قطاع السياحة في الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة بحسب ما نقلته صحيفة البيان.

وذكرت الصحيفة أن دبي شهدت زيادات هائلة في تدفق السائحين إليها خلال السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الزيادة حتى يبلغ عدد زوار دبي 20 مليون زائر بحلول عام 2020، بالتزامن مع الحدث المشهود المنتظر أن تحتضنه دبي في هذا العام، وهو معرض «إكسبو 2020».