الاتحاد التونسي للشغل يلغي إضراباً كاد يشل قطاع السياحة

قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه ألغى إضراباً لعمال وموظفي ديوان الطيران المدني والمطارات، كان مقرراً يومي الأربعاء والخميس، بعد أن توصل لاتفاق مع الحكومة لتفادي تعطيل حركة #السياحة التي تشهد انتعاشاً.

وقال الاتحاد التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، في بيان إنه "حرصاً على إنجاح الموسم السياحي وموسم الحج وتغليباً لمصلحة البلاد، ونتيجة تلبية الطرف الوزاري لأغلب مطالب قطاع الطيران المدني والمطارات.. تم التوصل إلى اتفاق مهم إثر جلسة برئاسة الحكومة بحضور الكاتب العام للنقل والنقابات الأساسية للطيران المدني والمطارات بالجهات والكاتب العام للحكومة ووزير النقل".

وأضاف قائلاً: "تم توقيع اتفاق إلغاء الإضراب المقرر في الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل بديوان الطيران المدني والمطارات".

وكان مسؤول نقابي قال في وقت سابق أمس الاثنين، إن موظفي ديوان الطيران المدني والمطارات التونسي يعتزمون الإضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس "احتجاجاً على عدم احترام السلطات لالتزاماتها بعد الاتفاقات السابقة".

وتباشر #تونس برنامج تقشف مُتفقاً عليه مع مانحين أجانب مثل #صندوق_النقد_الدولي. ويرفض المسؤولون الحكوميون مطالب الاتحاد لزيادة الأجور وسط مطالبات صندوق النقد بخفض أعداد العاملين في الجهاز الإداري المتضخم للدولة.

وتحظى تونس بإشادة باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011. لكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين فشلت في تقليص عجز الميزانية وخلق نمو اقتصادي.

ووافق صندوق النقد في 2016 على منح تونس قرضاً بنحو 2.8 مليار دولار.

ومن شأن إضراب في المطارات أن يلحق الضرر بقطاع السياحة في البلد، والذي يتعافى منذ شن مسلحون هجمات في 2015 تسببت في مقتل عشرات الأجانب.

وزار نحو 3.23 مليون سائح تونس في الفترة من أول يناير حتى الثلاثين من يونيو، بزيادة قدرها 26% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وفقاً لأرقام رسمية اطلعت عليها "رويترز" هذا الشهر. وزادت إيرادات السياحة 40% إلى 522 مليون دولار.