إدارة 3 من فنادق الحبتور تنتقل من "ماريوت" إلى "هيلتون"

أبرمت مجموعة الحبتور، أمس، اتفاق امتياز جديدا مع مجموعة "هيلتون العالمية" لفنادقها الثلاثة في "الحبتور سيتي"، التي تتضمن 200 غرفة فندقية، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وتأتي هذه الشراكة التي أعلن عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس الثلاثاء، بعد توصل مجموعة الحبتور وماريوت الدولية إلى اتفاق ودي، تتوقف بموجبه الأخيرة عن إدارة فنادق المجموعة في "الحبتور سيتي"، وهي "سانت ريجيس دبي" و"دبليو دبي الحبتور سيتي" وفندق "ويستن دبي الحبتور سيتي"، اعتباراً من نهاية شهر يوليو.

وكشفت المجموعة عن إطلاق اسم هيلتون على الفنادق الثلاثة لتصبح، حبتور بالاس (LXR Hotels & Resorts) وفندق في هوتيل (كوريون من هيلتون) وفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وأكد محمد الحبتور، نائب رئيس مجموعة الحبتور، خلال المؤتمر، أن عملية الانتقال من الإدارة السابقة للفنادق تمت بسلاسة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن المجموعة حرصت على الاحتفاظ بكوادرها من موظفي الفنادق الثلاثة، البالغ عددهم 1020 موظفاً، ما زالوا على رأسه عملهم، فيما تنحى 4 موظفين فقط، وهو ضمن الحفاظ على مستويات الخدمة والأداء خلال الفترة الانتقالية، وفقاً للصحيفة الإماراتية.