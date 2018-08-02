دبي تستقبل 8.1 مليون زائر خلال النصف الأول من 2018

سجّلت #دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، رقماً قياسياً جديداً في استقبال الزوّار الدوليين، ليبلغ عددهم 8.10 مليون زائر، وذلك بزيادة طفيفة على الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (#دبي_للسياحة) استمرار نجاح القطاع السياحي للإمارة، والذي قدّر حجمه بحوالي 109 مليارات درهم مع نهاية عام 2017. في حين تبشّر هذه الأرقام باستمرار دبي في تقدّمها؛ لتحقيق المزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018، مع تعزيز الإمارة من مكانتها كوجهة سياحية مفضّلة لدى العديد من الزوّار في مختلف الأسواق، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

واستمرت الأسواق الرئيسية في تحقيق أداء مستقر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حيث حافظت الهند، والسعودية، والمملكة المتحدة على مواقعها الثلاثة الأولى. ومرّة أخرى، وحقّقت الهند أعلى رقم في أعداد الزوّار الدوليين؛ لتتجاوز حاجز المليون زائر، وبنسبة زيادة قدرها 3%.

كما حافظت السعودية والمملكة المتحدة على موقعيهما في المركزين الثاني والثالث، وفي ذات الوقت حقّقت السعودية نمواً طفيفاً، محافظة بذلك على موقعها كأكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للزوّار.

وأنهت الصين النصف الأول من العام الحالي في المركز الرابع، واستمرت في تحقيق معدّلات نمو كبيرة وبنسبة 9% عبر 453 ألف زائر. وحافظت روسيا على صدارة قائمة أعلى معدّلات النمو، وبنسبة 74% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2017 من خلال 405 آلاف زائر؛ حيث تقدّمت لتحتل المركز الخامس على قائمة الأسواق العشرة المتصدّرة قائمة الزوّار إلى دبي.

وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في مساهمة سوقي الولايات المتحدة وألمانيا، ولقد حافظا على مركزيهما السابع والثامن؛ حيث بلغ عدد زوّار الولايات المتحدة 327 ألف زائر، وألمانيا 302 ألف زائر بنمو 12%.