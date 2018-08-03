مصر تخطط لتنفيذ أكبر مطار بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن وزير الطيران المدني في مصر، الفريق يونس المصري، أنه تم الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مطار جديد بالعاصمة الإدارية، بحيث يكون أكبر من مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أنه جار اختيار المكان الخاص بالمطار الذي سوف يربط المحافظات المجاورة للعاصمة الإدارية، ويحقق معدل حركة للركاب أكبر من مطار القاهرة، مؤكداً أن هناك قطاعات بالوزارة تحتاج إلى دعم ورعاية حتى تتمكن من تقديم خدمات ناجحة، وأنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة في مصر للطيران والمطارات.

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال أول مؤتمر صحافي عقده بعد توديع أولى أفواج الحجاج بالمطار، مشيراً إلى أن موارد الوزارة زادت 4 مليارات جنيه خلال أقل من شهر ونصف الشهر من خلال تقليل المصاريف وخفض النفقات وحوكمة الموارد وذلك خلال 39 يوماً فقط من اتخاذ هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر خلال الفترة الحالية يتمثل في تأمين المطارات، بحيث يكون التأمين الخارجي والداخلي على أعلى مستوى للارتقاء بأمن المطارات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية.