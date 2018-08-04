الخطوط الإريترية تحط بإثيوبيا لأول مرة خلال 20 عاماً

قال وزير الإعلام الإريتري، يماني جبر ميسيكل، اليوم السبت، إن الخطوط الجوية لبلاده بدأت رحلات منتظمة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في خطوة أخرى على طريق تحسين العلاقات بين البلدين بعد عداء دام لفترة طويلة.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للدولة في #إثيوبيا هبوط طائرة تقل وزيري النقل والسياحة الإريتريين، ومسؤولين آخرين في مطار بولي الدولي بأديس أبابا في رحلة جوية هي الأولى من نوعها منذ 20 عاماً.

وأصبحت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الشهر الماضي أول رحلة جوية تجارية تهبط في العاصمة الإريترية أسمرة، قادمة من إثيوبيا منذ 20 عاماً.

وفي يونيو، عرض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، السلام على إريتريا، بعد 20 عاماً من صراع أودى بحياة ما يقدر بنحو 80 ألف شخص.

وتحرك زعيما إريتريا وإثيوبيا سريعاً لإنهاء العداء الذي دام عقدين، بعد توقيع اتفاقية لاستعادة العلاقات بين البلدين في أسمرة يوم التاسع من يوليو.

وتبادل أبي والرئيس الإريتري اسياس افورقي الزيارة.

وكتب الوزير الإريتري على تويتر يقول: "بدأت الخطوط الجوية الإريترية الرحلات المنتظمة إلى أديس أبابا اليوم. سيمد المسار الجديد الرحلات الجوية الإقليمية للشركة إلى القاهرة والخرطوم وجدة ودبي".

وفي مقابلة مع "رويترز" الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، إن الشركة تجري محادثات لشراء حصة في الخطوط الجوية الإريترية.