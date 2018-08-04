دبي تحتل المرتبة 5 ضمن المدن الأكثر استقطاباً للزوار

احتلت #دبي المرتبة الخامسة، ضمن تصنيف المدن العالمية الأكثر استقطاباً للزوار، الذي نشرته مؤسسة "غلوبال داتا" البريطانية للإعلام الرقمي، بعد استقبالها 15.8 مليون مسافر في عام 2017.

وتصدّرت بانكوك التصنيف، تلتها كل من لندن وسنغافورة وطوكيو، بينما احتلت كل من هونغ كونغ ونيويورك وسول وكوالالمبور وشنزن، المراكز من السادس وحتى العاشر.

وقال التقرير إن متوسط السعر اليومي للفنادق في دبي بلغ 134 دولاراً، مع نسبة إشغال وصلت إلى 78%.

كما احتلت مدينة دبي المرتبة الأولى عالمياً، من حيث النسبة التي يستأثر بها قطاع #السياحة من إجمالي الوظائف، والتي بلغت 10.49%، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بـ9.52% خلف بانكوك التي احتلت الصدارة بـ10.14%، وفقاً لصحيفة "الخليج".