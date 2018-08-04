صفقة طيران إيرانية أوروبية تستبق العقوبات الأميركية

أعلنت شركة إيران للطيران "إيران إير" اليوم السبت، أنها ستتسلم خمس طائرات جديدة من شركة "آ تي إر" الفرنسية الإيطالية يوم الأحد، قبل إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة على البلاد.

وأعلنت الشركة في بيان أنه "بناء على اتفاقات موقعة، ستسلم خمس طائرات (آ تي إر) جديدة في مطار مهر آباد الأحد الساعة 9,00 (4,30 ت غ)".

ويندرج هذا الإعلان في سياق اتفاق وقعته الشركة في أبريل 2017 لشراء عشرين طائرة جديدة، تسلمت منها ثمانية حتى الآن.

ويثير إمكان تنفيذ الاتفاق شكوكاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي الإيراني الموقّع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء.

وتشكو #إيران من أن "هذه العزلة الاقتصادية تمنعها من تجديد أسطولها الجوي المتقادم، ما يعرّض حياة الركاب للخطر".

وأرغمت شركة "آسمان للطيران" في فبراير على تجميد طائراتها "آ تي إر" بعد تحطم إحداها في جبال زاغروس، ومقتل الركاب الـ66 على متنها.