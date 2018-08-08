2017.. عام قياسي للسياحة الخليجية في بريطانيا

أظهرت الإحصاءات أنّ عام 2017 كان عاماً قياسياً من حيث عدد السيّاح المتوافدين على بريطانيا من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سُجّلت 812 ألف زيارة.

وتوافد على #بريطانيا ما يقارب 374 ألف سائح إماراتي خلال العام الماضي، بنمو 3% مقارنة مع العام 2016، وذلك وفقاً لهيئة السياحة البريطانية التي أظهرت أن الإماراتيين أنفقوا مبلغاً قياسياً بلغ 618 مليون جنيه إسترليني (2.92 مليار درهم) في بريطانيا، ما يُشكّل زيادة بنسبة 9% عن العام 2016.

وسجلت 161 ألف زيارة من السعودية إلى بريطانيا ما يُشكّل زيادة بنسبة 6% عن العام الماضي، كما أنفق الزوّار السعوديون 862 مليون جنيه إسترليني، ما يُشكّل زيادة بنسبة 139%. وسجلت 124 ألف زيارة من الكويت إلى بريطانيا ما يُشكّل زيادة بنسبة 11% عن العام الماضي، حيث أنفق الكويتيّون 395 مليون جنيه استرليني، بنمو 78%، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".