الإمارات.. درجات الحرارة تعيد تقييم الوجهات الصيفية

أعادت الارتفاعات المتواصلة في درجات الحرارة حول العالم، رسم خارطة مناطق ووجهات الجذب السياحي الصيفية خلال الخمس سنوات الماضية.

واستفاد القطاع السياحي في #الإمارات بشكل مباشر من تقلص الوجهات السياحية التقليدية حول العالم، خصوصاً مع تنامي قطاع السياحة الترفيهية محلياً، حيث كشفت إحصاءات حديثة نمو عدد السياح محلياً في شهري يوليو وأغسطس، بالمقارنة بالفترة ذاتها قبل خمس سنوات.

وتلعب سياحة الترفيه والتسوق الدور الأبرز في ارتفاع أعداد السياح للإمارات في الصيف، خصوصاً بعد افتتاح سلسلة طويلة من مراكز التسوق العملاقة والعديد من المشاريع العالمية في مجال الترفيه.

وارتفعت أرقام السياحة الداخلية، حيث زاد الإنفاق على السياحة الداخلية الذي يتوقع أن يسجل 15 مليار دولار بحلول 2027، في وقت كان الإنفاق على العطلات الداخلية في الإمارات قد عاد بنسبة 24% من إجمالي الناتج المحلي المباشر للسياحة والسفر في العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتتعدد وجهات جذب السياحة الداخلية في دولة الإمارات، حيث تسعى كل إمارة إلى توفير باقة متنوعة من الخيارات أمام السائح الداخلي تتيح له قضاء إجازة ممتعة بأفضل الأسعار وأرقى الخدمات.

وتعتبر جزيرة ياس المركز السياحي والترفيهي الأول في أبوظبي، مستفيدة من موقعها بين أبوظبي ودبي، إذا تقدر المسافة بينها وبين أبوظبي بـ25 دقيقة فقط، فيما تستغرق الرحلة منها إلى دبي أقل من 45 دقيقة.

وتضم الجزيرة عشرات الفنادق والمطاعم ومجموعة كبيرة من أماكن الترفيه والنوادي، فضلا عن قاعات للاحتفالات والعروض، وتزخر بمعالم ترفيهية عالمية مثل عالم فيراري أبوظبي، حيث توجد أسرع أفعوانية في العالم، وياس "ووتروورلد" أبوظبي أكبر حديقة ألعاب مائية في الإماراتK وفيها 43 لعبة ومنزلقة مائية.

وشهدت الجزيرة أخيراً افتتاح "عالم وارنر براذرز أبوظبي" المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق في العالم، التي تحمل علامة "وارنر براذر" وتضم جميع شخصيات القصص والرسوم المتحركة المفضلة للأطفال تحت سقف واحد.

بدورهاK تعتمد إمارة #دبي خطة لتنشيط السياحة الداخلية، قائمة على تنويع عناصر الجذب ما بين التاريخية والمعاصرة فيها، وهي معروفة بأنها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط، كما أنها تمتلك أفخم الفنادق والمنتجعات على مستوى الشرق الأوسط بالإضافة إلى الكثير من مناطق الجذب ذات الشهرة العالمية.

ويعتبر برج خليفة أحد أبرز المعالم السياحية التي يقصدها الزوار من مختلف مناطق الدولة إلى الآن، حيث يعتبر أسطورة هندسية رائعة نظراً لارتفاعه المذهل الذي يصل إلى 829.8 متر، مما يجعله أطول تصميم من صنع الإنسان في العالم.

ويقدم خور دبي لزواره فرصة الاستمتاع برحلة في المراكب الشراعية التقليدية للتعرف على أهمية هذا الخور، في حين تعتبر نخلة جميرا إنجازاً ملموساً خلفته الهندسة الحديثة، إذ تعد سلسلة الجزيرة الصناعية المترابطة تتويجاً لأحد مشروعات استصلاح الأراضي، كما تحفل نخلة جميرا الآن بمركز للترفيه والتسوق.

وأنعشت الحدائق المائية في دبي السياحة الداخلية، وأضحت من عوامل الجذب التي تتميز بها الإمارة، إذ إن النشاطات التي تتوفر فيها لا تستقطب سكان الإمارة فحسب بل آلاف الزوار من مختلف مناطق الدولة، ومن أبرز هذه الحدائق مدينة "أكوافنتشر" المائية وحديقة الألعاب المائية "وايلد وادي" إضافة إلى حديقة الألعاب المائية "ليغو لاند".

وتشكل إمارة الشارقة بمعالمها السياحية مكان جذب أيضاً للسائحين المقيمين في دولة الإمارات، من منطقة المنتزه إلى جزيرة النور ومن منطقة مليحة الأثرية إلى متاحف الشارقة التاريخية، ومن القصباء إلى واجهة المجاز المائية.