دي إكس بي إنترتينمنتس: 46% ارتفاع الزيارات في 6 أشهر

أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمينتس ارتفاع أعداد الزيارات في الربع الثاني من العام إلى 612.4 ألف، بنسبة نمو بلغت 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما وصلت أعداد الزيارات للنصف الأول إلى 1.46 مليون زيارة بنسبة نمو 46% مقارنة بالنصف الأول من العام 2017.

وبلغت الإيرادات للربع الثاني نحو 116 مليون درهم، مقارنة بـ120 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات للنصف الأول من 2018 إلى 289 مليوناً، مقارنة بـ 279 مليوناً للنصف الأول من 2017.

وتقلصت الخسائر التشغيلية بسبب نمو أعداد الزيارات وكفاءة إدارة التكاليف، لتتراجع خلال الربع الثاني بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وانخفضت الخسائر للنصف الأول بنسبة 63%، مقارنة بالنصف الأول من 2017. وارتفع معدل الإشغال في فندق لابيتا ليصل إلى 46% في الربع الثاني مقارنة بمعدل إشغال بنسبة 27% الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ معدل الإشغال للنصف الأول 55% مقارنة بـ 24% للنصف الأول من 2017.

وقال محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمينتس: حققت الشركة تقدماً ملحوظاً على صعيد الأعمال التشغيلية والنتائج المالية في ظل استراتيجيتنا الواضحة. وتركيزنا الرئيس ينصب على استقطاب أكبر عدد من الزيارات، وتشجيع الزيارات المتكررة من خلال هيكل أسعار مبسط، وزيادة تسويق العلامة التجارية من خلال الحملات التسويقية. وقد نجحنا في استقطاب 1.46 مليون زيارة خلال النصف الأول بنسبة نمو 46%. وتحسنت العوائد قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات، حيث كانت الخسائر التشغيلية نحو 247 مليون درهم في النصف الأول من 2017، بينما بلغت الخسائر التشغيلية للنصف الأول من 2018 نحو 92 مليون درهم بنسبة تحسن بلغت 63%، في دلالة كافية على قرب الوصول لنقطة التعادل النقدي في العوائد قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات.

وأضاف: نعمل باستمرار على تحسين عروضنا الترفيهية لتلبية متطلبات زوارنا، حيث نركز في الوقت الحالي على استراتيجية تحسين متنزه بوليوود باركس دبي، التي تتضمن زيادة الألعاب الترفيهية العائلية وتجديد المظاهر الخارجية والمؤثرات في المتنزه، وتحسين خيارات المطاعم الموجودة. وهدفنا هو جعل متنزه بوليوود باركس دبي أحد أفضل التجارب الترفيهية مع خيارات ملائمة للعائلات.