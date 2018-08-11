ما سر ارتفاع أعداد السياح في كوبا؟

شهد عدد السيّاح في كوبا ارتفاعا بالرغم من دعوة الولايات المتحدة لرعاياها بعدم زيارة الجزيرة التي تعتمد على السياحة كنشاط رئيسي للاقتصاد.

وقد زار ثلاثة ملايين سائح البلد بين الأول من يناير والتاسع من أغسطس ومن المتوقّع أن يبلغ عددهم 5 ملايين في نهاية العام 2018، في مقابل 4,5 مليون سنة 2017.

وتستقطب كوبا كلّ سنة ملايين السياح الذين تجذبهم شواطئها ذات الرمل الأبيض ومدنها ذات الطابع الاستعماري ومواقعها الطبيعية الخلّابة، فضلا عن الوضع الأمني الذي تنعم به الجزيرة.

وفي العام 2017، استقبلت الجزيرة 619523 زائرا أميركيا، أي أكثر بثلاث مرات من عدد الأميركيين الذين قصدوها سنة 2016 (+217 %).

وبالإضاف إلى التحذيرات الموجّهة من إدارة دونالد ترمب إلى المسافرين الأميركيين، ألحق إعصار "إيرما" الذي ضرب الجزيرة في مطلع سبتمبر أضرارا بالمنشآت الفندقية.