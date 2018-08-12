18 مليون زائر للسعودية في عام.. أنفقوا 98 مليار ريال

حقق قطاع السياحة في #السعودية تقدمًا ملموسًا خلال عام 2017، حيث وصل إجمالي السياحة الوافدة إلى المملكة لأكثر من 18 مليون شخص بإجمالي إنفاق قرابة الـ 98 مليار ريال، وكذلك ارتفع عدد فعاليات الأنشطة الترفيهية خلال العام نفسه إلى قرابة الـ 2045 فعالية بحجم إقبال تجاوز الـ 8 ملايين شخص، كما حقق قطاع المطاعم مبيعات تجاوزت حاجز الـ 80 مليار ريال، وهو ما يُشير في مُجمله إلى أن قطاع الضيافة والترفيه على اختلاف مجالاته يتجه إلى طفرة كُبرى مع التوجهات الحكومية الجديدة بزيادة فرص توطينه، بحسب ما صرح به نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة الضيافة والترفيه، حمد بن محمد البوعلي.

وأوضح البوعلي، أن #رؤية_المملكة_2030، ركزّت على التنويع الاقتصادي، من خلال تعّظيم أدوار ومكانة جميع القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن قطاع الضيافة والترفيه بما يُمثله من قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني، يأتي كإحدى الركائز المهمة لتحقيق ذلك الهدف، كونه محركًا مساهمًا ورئيسيًا في نمو الاقتصاد الوطني لما يدره من عوائد وما يُسهم به من توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز البنية التحتية وتطوير الخدمات، وأيضًا تنشيط الدورة الاقتصادية في القطاعات المختلفة.

وشدد المشاركون في اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية بالسعودية، على الدعم الذي تُقدمه الجهات الحكومية ذات الشأن بقطاع الضيافة والترفيه لأجل الارتقاء بالمنشآت الاقتصادية العاملة فيه، وعدوه قطاعاً واعداً يبلغ حجمه نحو 127 مليار ريال، يُسهم فيه المكون المحلي بنسبة 32%، كثاني أكبر قطاع بعد التجزئة يمكنه أن يُحقق خيارات التوطين.