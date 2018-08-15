22 مليار ريال عائدات متوقعة من السياحة السعودية بالصيف

يرجح أن يبلغ دخل السعودية من الرحلات السياحية المحلية والوافدة من الخارج لصيف العام الجاري 2018 (مستثنى منها مصروفات الرحلات لأغراض دينية)، نحو 22.2 مليار ريال، وفقاً لما ذكره مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" لصحيفة "الاقتصادية".

وتوقع المركز، أن يبلغ دخل المملكة من الرحلات السياحية الوافدة فقط خلال الفترة نفسها، نحو 8.7 مليار ريال بنسبة نمو 15.9%، بمتوسط إنفاق السائح الوافد 3743 ريالاً.

وأشار المركز إلى أن المنطقة الشرقية جاءت الأعلى استقبالا خلال الفترة للوجهات السياحية الوافدة بنسبة 45,9%، تليها منطقة الرياض بنسبة 27,2%.

وحول الغرض من الزيارة، جاءت "زيارة الأقارب" الأعلى بنسبة 39%، يليها الأعمال بنسبة 31,1% ومن ثم التسوق بـ12,4%.

وتصدرت دول الخليج عدد السياح الوافدين بنسبة 50.8%، تليها دول جنوب آسيا بنسبة 15.2%، ومن ثم دول الشرق الأوسط 12.8%.

ورجح المركز التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفقاً لدراسات أجراها، أن تصل الرحلات السياحية المحلية والوافدة إلى 13.5 مليون رحلة بنهاية إجازة الصيف.

في المقابل، قدر المركز المصروفات على الرحلات السياحية المغادرة خارج المملكة بنحو 30 مليار ريال، بانخفاض 4.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.