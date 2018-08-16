عطلة العيد تشعل سوق السفر وأسعار التذاكر تقفز 50%

تسببت عطلة عيد الأضحى في اشتعال سوق السفر وتحقيق قفزة كبيرة في أسعار تذاكر السفر، ما دفع شريحة كبيرة من العاملين في دول الخليج إلى الإحجام عن شركات الطيران والاتجاه إلى السفر عبر وسائل أخرى، برية أو بحرية.

وما دفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير تصادف عطلة إجازة عيد الأضحى مع موسم عودة الأسر مع بدء موسم الدراسة مطلع سبتمبر المقبل.

المصريون في عدد من دول الخليج، ونظراً لارتفاع أسعار التذاكر لجؤوا إلى بدائل أخرى مثل السفر عبر البر.

مدير وكالة سفر في القاهرة، أحمد هاشم، يقول إن طول عطلة عيد الأضحى تسببت في اتجاه غالبية الأسر في دول المنطقة العربية إلى السفر لقضاء عطلة العيد، ما تسبب في ارتفاع الطلب على تذاكر السفر التي ارتفعت في المتوسط بأكثر من 50% في بعض الوجهات، بينما ارتفعت بنسبة 100% على وجهات أخرى وفي بعض أيام عطلة العيد.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن شركات الطيران استغلت ارتفاع الطلب على تذاكر السفر بنسب تجاوزت 100% خلال الأيام الماضية، متوقعاً مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة وحتى انتهاء عطلة العيد وعودة المسافرين إلى بلادهم.

وتشير الحجوزات إلى أن نسب الإشغال على رحلات الطيران القادمة من معظم الوجهات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وبداية سبتمبر المقبل، تتراوح من معظم الوجهات الإقليمية بين 95 إلى 100% وذلك لتزامن انتهاء الإجازة المدرسية والعطلة الصيفية مع انتهاء عطلة العيد.

وتشهد الفترة الحالية تنافساً بين شركات الطيران على الاستفادة من عطلة العيد من خلال استقطاب أكبر شريحة ممكنة من المسافرين والسياح عبر إعداد برامج سياحية تناسب جميع الأذواق.

وقال سالم عيد، مدير حجوزات بإحدى شركات السياحة بالقاهرة، إن هناك بعض الأسر التي تقيم في دول الخليج سواء في السعودية أو الإمارات، إلى السفر البري، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية.

وأشار في حديثه لـ"العربية.نت"، إلى أن الفجوة بين أسعار تذاكر السفر تقلصت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وبخاصة للمسافرين من مصر إلى السعودية، أو العائدين من دول الخليج إلى مصر، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الطلب بسبب موسم الحج، وأيضاً قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وفيما ربط مصريون بين ارتفاع أسعار تذاكر السفر وبين قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار تذاكر الطيران مؤكداً أن العرض والطلب هو ما يحكم أسعار تذاكر السفر.

وأوضح المركز أن وزارة الطيران المدني نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنه لم يتم زيادة أسعار تذاكر الطيران عقب قرار الحكومة الأخير الخاص برفع أسعار الوقود، وذلك لأن وقود الطائرات ليس له أي علاقة بالسعر المحلي بل يرتبط بالأسعار العالمية للوقود.

وأعلنت الوزارة أن شركة مصر للطيران تطرح حالياً أسعارا تنشيطية على تذاكر الطيران لبعض الدول.