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2.8 مليون زائر للأردن يرفعون الدخل السياحي 14% بـ7 أشهر

المصدر: عمان – رويترز
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قالت وزارة #السياحة والآثار الأردنية، اليوم الخميس، إن الدخل السياحي للمملكة ارتفع 13.7%، في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى 2.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من 2017.

عزت الوزارة زيادة الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد السياح 9.3%، إلى 2.8 مليون #سائح في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو.

كلمات دالّة

#سائح, #السياحة

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