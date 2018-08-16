2.8 مليون زائر للأردن يرفعون الدخل السياحي 14% بـ7 أشهر

قالت وزارة #السياحة والآثار الأردنية، اليوم الخميس، إن الدخل السياحي للمملكة ارتفع 13.7%، في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى 2.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من 2017.



عزت الوزارة زيادة الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد السياح 9.3%، إلى 2.8 مليون #سائح في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو.