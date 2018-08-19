"طيران الإمارات" الرابعة عالمياً في حركة المسافرين

حافظت مجموعة "طيران الإمارات" على موقعها المتقدم بين أكبر شركات الطيران العالمية، حيث جاءت في المركز السابع عالمياً في إجمالي العائدات خلال عام 2017، فيما حلت في المركز الرابع عالمياً في إجمالي حركة المسافرين التي تقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ويعبر عنها بمقياس (RPKs)، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة "فلايت غلوبال" المتخصصة في أبحاث الطيران.

وبحسب التقرير الصادر تحت عنوان "التصنيف العالمي لشركات الطيران 2018"، الذي يتناول تصنيف مجموعات وشركات الطيران في العالم، بناءً على بيانات العام 2017، جاءت #طيران_الإمارات في المركز الرابع عالمياً في حركة الركاب التي بلغت 292.2 مليار بنمو 5.6%، فيما حلت في المركز الرابع أيضاً من حيث عدد المقاعد المتوفرة للكيلومترات المقطوعة، مسجلةً 377 مليار مقعد، بنمو 2.4%.

وأشار التقرير إلى أن "طيران الإمارات"، نقلت 58.5 مليون مسافر خلال السنة المالية 2018/2017 بنمو 4.3%، مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما بلغ عامل الحمولة في الناقلة نحو 77.5%.

وحافظت مجموعة "طيران الإمارات" على موقعها في المركز السابع كأكبر مجموعة للطيران في العالم، من حيث العائدات خلال العام 2017-2018، حيث أظهر التقرير السنوي، أن عائدات المجموعة بلغت 102.4 مليار درهم (27.9 مليار دولار) بنمو 8% عن نتائج العام الماضي، كما أن أرباحها بلغت 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بنمو نسبته 67%.

وأشار التقرير إلى أن "طيران الإمارات" تعتبر المشغل الوحيد بين أكبر 20 ناقلة من حيث الربحية من خارج أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والباسفيك، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".