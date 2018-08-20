الإمارات..انتعاش في حركة السفر خلال عطلة العيد

تشهد مطارات الإمارات استمرار الحركة النشطة للسفر خلال عطلة عيد الأضحى، في ظل ازدهار الحركة السياحية التي تتزامن مع سفر المقيمين والمواطنين لقضاء العطلة، إلى جانب تدفقات #السياحة الوافدة من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، خصوصاً في #دبي.

وأفاد عاملون في شركات السياحة والسفر، لصحيفة "الخليج" بأن هناك طلباً قوياً على السفر من وإلى الإمارات خلال الأسبوع الجاري، وهذا ما تظهره بيانات شركات الطيران التي سجلت إشغالاً كاملاً على الرحلات المغادرة والقادمة.

وقال العاملون في القطاع إن هنالك انتعاشاً لحركة المسافرين عبر مطارات الدولة، وتحديداً عبر مطار دبي الدولي، لاسيما زيادة حركة السياحة الوافدة، وعودة العديد من المقيمين والمواطنين من إجازاتهم الصيفية، مشيرين إلى أن أعداداً ضخمة تصل المطارات، إلى جانب عدد كبير من المسافرين المغادرين إلى وجهات في المنطقة والعالم، وفقاً للصحيفة.

وكانت "طيران الإمارات" دعت المسافرين إلى ضرورة الوصول والحضور في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلات، وأن يضعوا في حسابهم ازدحام حركة السير على الطرق خارج المطار، مع بداية وانتهاء موسم العطلة، ونصحت المسافرين بعمل إجراءات سفرهم عبر الإنترنت. ويحتاج الذين ينهون إجراءاتهم عبر الإنترنت إلى تسليم حقائبهم على الكاونترات الخاصة بذلك قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين على الأقل.