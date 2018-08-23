200ألف مسافر سيتأثرون بإضراب مطار شيبول الهولندي.. لِم؟

المصدر: لاهاي - أ ف ب

قالت #النقابات_الهولندية إنها دعت إلى إضراب موظفي الأمن الشهر المقبل في مطار شيبول الدولي في أمستردام الذي يعتبر من أكثر مطارات العالم نشاطاً.

وبحسب وكالة "ايه ان بي" للأنباء فإن أكثر من 200 ألف مسافر سيتأثرون بهذا الإضراب الذي سيجري في الرابع من أيلول/سبتمبر.

ويأتي إعلان النقابة بعد شهرين تقريباً من تحرك موظفي الأمن في أنحاء مختلفة من البلاد لتحسين ظروف عملهم.

ويطالب موظفو الأمن في المطار بزيادة في الرواتب بنسبة 3%، وساعات عمل أكثر مرونة وزيادة الأمن.

وجاء في بيان النقابات أن "أرباب العمل رفضوا حتى الآن تلبية هذه المطالب".

وقال مطار شيبول إنه سيدعو شركات الأمن والنقابات العمالية إلى محاولة التوصل إلى اتفاق قبل الرابع من أيلول/سبتمبر.