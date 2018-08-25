دبي تبرز بين أكثر 5 وجهات سياحة عالمية

أكدت تقارير عالمية أن دبي سطرت اسمها بين مدن العالم وتحولت إلى عملاق عصري في غضون 4 عقود موضحة أن الإمارة تبوأت مكانة عالمية كوجهة سياحية وترفيهية مميزة لتحتل مكانة مميزة بين أكثر 5 وجهات سياحية عالمية على مستوى العالم، بحسب صحيفة البيان.

وقال تقرير حديث نشرته مجلة "بلومبرغ بزنس ويك" إن دبي تحولت إلى واحة رائعة لاسيما وهي محاطة بصحراء شاسعة. ففي غضون 4 عقود، غدت مدينة دبي العالمية حقيقة واقعة، وعملاقاً حضرياً نشأ في مكان لا يتصور أي إنسان أن تقوم فيه قائمة لأي مدينة في المقام الأول.

من جهة أخرى قالت دراسة نشرتها صحيفة «مانيلا تايمز» بعنوان «أسس دبي. مدينة يجب أن تقود»: لم تكن دبي دائماً كما نراها اليوم. وعلى الرغم من طفرة النفط، توقع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، راعي دبي الحديثة أن اقتصاد المدينة لا ينبغي أن يعتمد فقط على صناعة النفط.

ويُعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الوقت الحالي المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للمدينة. وأضافت أن نجاح دبي كرسته قيادتها الرشيدة، المستمدة من الدعم والثقة التي أظهرها المواطنون والقطاع الخاص في قادتهم.